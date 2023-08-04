Що таке халвінг біткойна

Алгоритми біткойна передбачають періодичний перерахунок субсидії за блок. Відповідно, це зменшує винагороду майнерів за видобуток монет на половину.

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Нагадаємо! Спочатку винагорода майнерів становила 50 біткойнів, потім 25, далі 12,5 та 6,25 біткойна. Тож очікується, що у 2024 році вона знизиться до 3,12 біткойна.

Натомість через обмеженість пропозиції біткойна, його вартість має перспективу до стабільного зросту, проте процес відбувається не лінійно.

До 2023 року уже відбулося уже три халвінги. Період часу між ними неоднаковий, адже халвінг відбувається кожних 210 000 блоків. А тенденція до швидкого зростання складності майнінгу скорочує час між ними, зазвичай це займає менше ніж чотири роки.

Чого чекати від наступного халвінгу

Найімовірніше, що наступний халвінг відбудеться 17 квітня 2024 року. Цей розрахунок враховує середній час видобутку блоків за літо – 9,4 хвилини.

Нагадаємо! Станом на 17 квітня курс біткойна був 30 300 доларів. Бики останніми місяцями тестували сильний рівень опору в районі 30 000 – 31 500 доларів, проте не зуміли його подолати.

Жорстка грошово-кредитна політика Федеральної резервної системи вже призвела до закріплення найвищих відсоткових ставок з 2001 року. Також знижує фіатну вартість фіатної вартості цифрових активів відсутність доступу до дешевих кредитних ресурсів.

Тож за декілька місяців до халвінгу може поновитися зростання біткойна, що спричинить певний термін вигідних цін на монети. Потім койни зростуть до нової рекордної позначки.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.