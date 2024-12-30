Вартість найпопулярніших криптовалют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на одну з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, станом на 30 грудня курси найпопулярніших криптовалют виглядають наступним чином:

Bitcoin (BTC) – 93,91 тисячі долара за монету (-1,32% за добу);

(BTC) – 93,91 тисячі долара за монету (-1,32% за добу); Ethereum (ETH) – 3,41 тисячі долара за монету (0,55% за добу). Читайте також Нові рекорди для біткойна та перспективні монети: прогноз для крипторинку на 2025 рік Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.

Які люксові бренди можна буде купити за біткойн

Як повідомило ще раніше видання Reuters, французький люксовий універмаг Printemps оголосив, що прийматиме криптовалюти у своїх магазинах у Франції. Йдеться про виключно біткойни та Ethereum.

Відома мережа Printemps стала першою у Європі, яка впровадила таке.

Крім того, виробник розкішних запальничок і ручок ST Dupont також планує приймати платежі в криптовалюті у двох магазинах в Парижі до свят.

А круїзна компанія Virgin Voyages запропонувала свій перший продукт із оплатою біткойнами – це абонемент вартістю 120 000 доларів, який дозволяє протягом року відпочивати на круїзних лайнерах.

До речі, раніше лише кілька брендів класу люкс, включаючи LVMH, компанію Kering, бренди годинників Hublot і Tag Heuer та модні бренди Gucci і Balenciaga, експериментували з пропозиціями криптовалютних платежів.