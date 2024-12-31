Майнити біткойн стало складніше

Наразі середній хешрейт у мережі біткойна складає 718,77 екзахешів за секунду, повідомляє 24 Канал з посиланням на CloverPool.

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Зі збільшенням складності майнерам потрібно більше ресурсів – потужніші комп'ютери та більше електроенергії, щоб знайти правильний хеш для нового блоку.

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Зазвичай зростання складності означає, що майнери активніше працюють, а її зниження свідчить про сповільнення діяльності.

Збільшення складності також наближає момент наступного халвінгу біткойна, останній з яких відбувся 20 квітня 2024 року.

Цікаво! Складність майнінгу не має конкретної одиниці виміру. Це відносний показник, який показує, наскільки важче знайти новий блок порівняно з найпростішим періодом. Складність коригується автоматично після кожних 2016 блоків, що займає близько двох тижнів.

Наступне коригування складності відбудеться приблизно 12 січня 2025 року.