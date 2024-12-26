Чому дозволили платежі

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Видання своєю чергою наводить заяву міністра фінансів Росії Антона Силуанова. Той розповів, що такі платежі, нібито, вже використовуються в рамках експериментального режиму, і їхній масштаб планується збільшити наступного року.

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Санкції серйозно вплинули на торговельні відносини Росії з основними партнерами, включаючи Китай і Туреччину. Місцеві банки все частіше уникають транзакцій, пов'язаних з Росією, намагаючись уникнути контролю з боку західних регуляторів.

У відповідь на ці виклики Росія дозволила використання криптовалют у міжнародній торгівлі та ініціювала заходи з легалізації майнінгу криптовалют, зокрема біткойнів.

"У рамках експериментального режиму застосовуються біткоїни, здобуті всередині країни, для зовнішньоторговельних операцій. Ці транзакції відбуваються, і ми маємо намір їх розвивати. Перконаний, що це буде активно розширюватися наступного року", — зазначив Силуанов.

Російський міністр також зазначив, що міжнародні розрахунки з використанням цифрових валют — це майбутнє.

Путін схвалює використання криптовалют

Видання процитувало і слова російського диктатора Путіна, який заявив, що адміністрація США підриває статус долара як світової резервної валюти, використовуючи його в політичних цілях. Це змушує багато країн шукати альтернативи, включно з криптовалютами.

Тоді Путін заявив, що регулювати біткоїн неможливо. Водночас висловився пощитивно за його ширше застосування.