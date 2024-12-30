Стоимость самых популярных криптовалют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на одну из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, по состоянию на 30 декабря курсы самых популярных криптовалют выглядят следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 93,91 тысячи доллара за монету (-1,32% за сутки);

(BTC) – 93,91 тысячи доллара за монету (-1,32% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,41 тысячи доллара за монету (0,55% за сутки). Читайте также Новые рекорды для биткоина и перспективные монеты: прогноз для крипторынка на 2025 год Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.

Какие люксовые бренды можно будет купить за биткоин

Как сообщило еще раньше издание Reuters, французский люксовый универмаг Printemps объявил, что будет принимать криптовалюты в своих магазинах во Франции. Речь идет об исключительно биткойнах и Ethereum.

Известная сеть Printemps стала первой в Европе, которая внедрила такое.

Кроме того, производитель роскошных зажигалок и ручек ST Dupont также планирует принимать платежи в криптовалюте в двух магазинах в Париже к праздникам.

А круизная компания Virgin Voyages предложила свой первый продукт с оплатой биткойнами – это абонемент стоимостью 120 000 долларов, который позволяет в течение года отдыхать на круизных лайнерах.

Кстати, ранее лишь несколько брендов класса люкс, включая LVMH, компанию Kering, бренды часов Hublot и Tag Heuer и модные бренды Gucci и Balenciaga, экспериментировали с предложениями криптовалютных платежей.