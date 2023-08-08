5 факторов, которые помогут Dogecoin возрасти

Если монете действительно удастся дорасти до 1 доллара, тогда это будет прогрессом на 1250% от его текущей цены. Вот несколько факторов, которые могут положительно отразиться на ее стоимости:

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Поддержка Илона Маска

Он неоднократно отмечал, что эта валюта является его любимой. Например, недавно цена DOGE очень быстро выросла более чем на 20% после слухов, что бизнесмен может внедрить виртуальный актив как платежное средство на платформу Х.

Рост интереса крупных игроков

Инвестиции от крупных финансовых учреждений могут однозначно повысить стоимость мем-койна.

Увеличение базы пользователей

Когда весной около 340 000 новых лиц купили эту монету, это создало предпосылки для быстрого роста цены на монету. Также введение ее в качестве платежного средства, которое сделала сеть кинотеатров AMC Entertainment, способствует популяризации.

Благоприятные регуляторы

Введение DOGE как государственного платежного средства и поддержка чиновников – важный фактор успеха проекта. К лояльным странам уже относятся Мальта, Швейцария, Португалия, Сингапур, Канада, Словения, Япония, Нидерланды, Германия, Эстония и Сальвадор.

Новые технологии

Постоянное обновление технологий и функционала монеты будет способствовать интересу и популяризации койна.

Самая успешная криптовалюта июля

По состоянию на 3 июля Kaspa торговалась на уровне 0.045 доллара за монету, что уже на 10% больше предыдущего дня. Через месяц койн успел подпрыгнуть на дистанции на 91%, а за год – на 6525%.

Значительную роль в росте курса сыграло постоянное накопление этой валюты, а также появление покупателей из других протоколов. К примеру сообщество Ethereum помогло повысить привлекательность монет.

Специалисты считают, что этот продукт до сих пор недооценен и имеет большие перспективы. Его разработчики заверили, что скоро сделают серию обновлений сети и запустят новые децентрализованные программы.

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