История Илона Маска с биткойном неоднозначна
Илон Маск показал себя как человек, повторяющий популярные нарративы о криптовалюте. К примеру, когда биткойн активно критиковали за вред для окружающей среды, он тоже приобщился к этому течению. Именно поэтому в мае 2021 года Tesla перестала принимать биткойн в качестве платежного средства, но свои резервы не продавала.
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В 2022 году, когда фиатная цена биткойна многократно упала (до 15 500 долларов), произошла трансформация взглядов бизнесмена. В этот период экосистема монеты продемонстрировала стабильность на фоне банкротств других популярных проектов и бирж.
Когда Маск купил Twitter, которым пользовалось много криптоинвесторов, ожидалось, что он добавит криптовалюту как способ оплаты на площадке. Однако этого не случилось, что привело к оттоку пользователей в соцсети Nostr, которая решилась пойти на встречу криптообразования.
Может ли владелец Tesla считаться биткойнером
Маска нельзя назвать биткойнером в полном смысле этого слова, хотя сначала он и поддерживал валюту. Дело в том, что его стратегии и взгляды не совпадают с политикой биткойн-сообщества. На это есть три причины:
- он измеряет стоимость криптовалюты в фиатных средствах;
- поддерживает мифы об экологии;
- желает использовать свою популярность для манипуляций ценой монеты.
Можно сказать, что Илон Маск остается предпринимателем, который пользуется фиатной и криптовалютой, чтобы приумножить свое состояние. Однако он не является активным поклонником и участником крипторинка.