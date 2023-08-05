Історія Ілона Маска з біткойном неоднозначна

Ілон Маск показав себе як людина, яка повторює популярні наративи про криптовалюту. Наприклад, коли біткойн активно критикували за шкоду для навколишнього середовища, він теж долучився до цієї течії. Саме тому у травні 2021 року Tesla припинила приймати біткойн як платіжний засіб, але свої резерви не продавала.

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У 2022 році, коли фіатна ціна біткойна багаторазово впала (до 15 500 доларів), сталася трансформація поглядів бізнесмена. У той період екосистема монети продемонструвала стабільність на тлі банкрутств інших популярних проєктів і бірж.

Нагадаємо! Саме тоді Tesla оголосила, що продала 75% крипти, якою володіла, на суму 936 мільйонів доларів. Компанія з того часу володіє біткойнами на 184 мільйонів доларів.

Коли Маск купив Twitter, яким користувалося багато криптоінвесторів, очікувалося, що він додасть криптовалюту, як спосіб оплати на майданчику. Проте цього не трапилося, що спричинило відтік користувачів до соцмережі Nostr, яка наважилася піти на зустріч криптосвіту.

Чи може власник Tesla вважатися біткойнером

Маска не можна назвати біткойнером у повному значені цього слова, хоча на початку він і підтримував валюту. Річ у тому, що його стратегії та погляди не співпадають з політикою біткойн-спільноти. На це є три причини:

він вимірює вартість криптовалюти у фіатних коштах;

підтримує міфи про екологію;

бажає використовувати власну популярність для маніпуляцій ціною монети.

Тож можна сказати, що Ілон Маск залишається підприємцем, який користується фіатною та криптовалютою, щоб примножити свої статки. Проте він не є активним прихильником та учасником крипторинку.

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