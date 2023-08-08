5 чинників, які допоможуть Dogecoin зрости

Якщо монеті дійсно вдасться дорости до 1 долара, тоді це буде прогресом на цілих 1250% від його поточної ціни. Ось декілька факторів, які можуть позитивно повпливати на її вартість:

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Підтримка Ілона Маска

Він неодноразово наголошував, що ця валюта є його улюбленою. Наприклад нещодавно ціна DOGE дуже швидко зросла більш ніж на 20% після чуток, що бізнесмен може впровадити віртуальний актив як платіжний засіб на платформу Х.

Зростання інтересу великих гравців

Інвестиції від великих фінансових установ можуть однозначно підвищити вартість мем-койна.

Збільшення бази користувачів

Коли весною, близько 340 000 нових осіб купили цю монету, це створило передумови для швидкого зростання ціни на монету. Також введення її як платіжного засобу, що зробила мережа кінотеатрів AMC Entertainment, сприяє популяризації.

Сприятливі регулятори

Запровадження DOGE як державного платіжного засобу та підтримка чиновників – важливий фактор для успіху проєкту. До лояльних країн уже належать – Мальта, Швейцарія, Португалія, Сінгапур, Канада, Словенія, Японія, Нідерланди, Німеччина, Естонія та Сальвадор.

Нові технології

Постійне оновлення технологій та функціоналу монети буде сприяти зацікавленню та популяризації койна.

Найуспішніша криптовалюта липня

Станом на 3 липня Kaspa торгувалася на рівні 0.045 долара за монету, що уже на 10% більше ніж попереднього дня. За місяць койн встиг підскочити на дистанції на 91%, а за рік – на 6 525%.

Значну роль у зростанні курсу відіграло постійне накопичення цієї валюти, а також поява покупців з інших протоколів. До прикладу спільнота Ethereum допомогла підвищити привабливість монет.

Фахівці вважають, що цей продукт досі недооцінений і має великі перспективи. Його розробники запевнили, що скоро зроблять серію оновлень мережі та запустять нові децентралізовані програми.

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