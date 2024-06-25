Биткойн и NVIDIA: что общего у самого популярного цифрового актива и технологической компании
Источник:Bitcoin Magazine
Биткоин продолжает удерживать статус самого популярного цифрового актива среди инвесторов. А NVIDIA остается одной из ведущих технологических компаний.
Что общего у биткойна и NVIDIA
И биткойн, и NVIDIA достигли своего роста благодаря технологическим инновациям. Биткойн использует блокчейн, алгоритм консенсуса Proof-of-Work и криптографическое шифрование.
Читайте также Как изменился курс самых известных криптовалют за последнюю неделю
NVIDIA, в свою очередь, производит графические процессоры и развивает связанные технологии. Оба лидера доминируют в своих рыночных сегментах: биткойн удерживает лидерство среди цифровых активов, а NVIDIA задает тренды на рынках технологий и игрового оборудования.
Еще одной общей чертой является то, что как биткойн, так и акции NVIDIA демонстрируют значительный рост. За последний год стоимость биткоина выросла на 159%, а акции NVIDIA – на 206%.Интересно! NVIDIA стала одной из немногих акций, превзошедших Биткоин по доходности, благодаря рекордному спросу на рынке искусственного интеллекта.
Какие отличия
Стоит подчеркнуть, что биткоин и NVIDIA – это разные классы активов. Биткойн классифицируется как товар (хотя и цифровой по своей природе), а акции NVIDIA – это ценные бумаги.
Биткойн имеет полностью децентрализованную структуру, которая не подчиняется контролю ни одной организации или лица. Все решения принимаются через независимый консенсус участников сети, и каждый владелец полной ноды может проверить все транзакции самостоятельно.Носите криптокошелек всегда в кармане вместе с удобным мобильным приложением WhiteBIT. Так вы сможете покупать и продавать криптовалюту или торговать популярными монетами где угодно и когда угодно.
В отличие от этого, NVIDIA является типичной публичной корпорацией с четкой иерархической структурой, возглавляемой СЕО и советом директоров. Таким образом, небольшая группа людей имеет большое влияние на развитие компании.Интересно! Их экономические модели также кардинально отличаются. Новые биткоины создаются путем майнинга, а их эмиссия четко определена алгоритмом Сатоши Накамото, что ограничивает общее количество биткоинов до 21 миллиона. NVIDIA, наоборот, получает доход от продажи аппаратных продуктов и сопутствующих программных услуг.
Регулирование Биткоина и NVIDIA также сильно отличается:
- Биткоин подпадает под различные законодательные рамки в разных странах. Например, в Сальвадоре он имеет статус законного платежного средства, тогда как в большинстве других стран его классифицируют как собственность, что требует уплаты налогов на прибыль или прирост капитала.
- NVIDIA подлежит стандартному корпоративному регулированию и надзору, которое применяется к компаниям, акции которых котируются на бирже.