Цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 17 июня выглядит следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 66,20 тысячи доллара за монету (-0,08% за сутки);

(BTC) – 66,20 тысячи доллара за монету (-0,08% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,55 тысячи доллара за монету (-0,28% за сутки).

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Какой самый простой путь стать миллионером

Как написал в соцсети X (Twitter) известный американский инвестор и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки, самый простой способ стать миллионером – это цифровое золото.

Биткойн – это самый простой способ стать миллионером. Зарабатывать миллионы предпринимателям – это трудно. Я знаю. Вы должны быть действительно умными, целеустремленными и счастливыми, чтобы стать миллионером, начав собственный бизнес. Я храню биткойн, потому что криптовалюта выполняет тяжелую работу для меня. Вот почему я его люблю,

– заметил он.

Согласно последнему прогнозу Кийосаки, до 25 августа 2024 года цена самой известной криптовалюты может достичь рекордных 350 тысяч долларов. В то же время он не отрицает, что это лишь предположение. Кроме того, почему инвестор выбрал именно такую дату – неизвестно.

Я уверен, что биткойн достигнет 350 тысяч долларов где-то в 2024 году, но это лишь цель, мечта и желание. Я продолжаю покупать больше Bitcoin, Ethereum и Solana, потому что вполне уверен, что их цены продолжат расти,

– подчеркнул Кийосаки.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька кліків.