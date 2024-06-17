Ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 17 червня має такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 66,20 тисячі долара за монету (-0,08% за добу);

(BTC) – 66,20 тисячі долара за монету (-0,08% за добу); Ethereum (ETH) – 3,55 тисячі долара за монету (-0,28% за добу).

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Який найпростіший шлях стати мільйонером

Як написав у соцмережі X (Twitter) відомий американський інвестор та автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі, найпростіший спосіб стати мільйонером – це цифрове золото.

Біткойн – це найпростіший спосіб стати мільйонером. Заробляти мільйони підприємцям – це важко. Я знаю. Ви повинні бути справді розумними, цілеспрямованими та щасливими, щоб стати мільйонером, розпочавши власний бізнес. Я зберігаю біткойн, тому що криптовалюта виконує важку роботу для мене. Ось чому я його люблю,

– зауважив він.

Згідно з останнім прогнозом Кійосакі, до 25 серпня 2024 року ціна найвідомішої криптовалюти може сягнути рекордних 350 тисяч доларів. Водночас він не заперечує, що це лише припущення. Крім того, чому інвестор обрав саме таку дату – невідомо.

Я впевнений, що біткойн досягне 350 тисяч доларів десь у 2024 році, але це лише мета, мрія та бажання. Я продовжую купувати більше Bitcoin, Ethereum і Solana, тому що цілком впевнений, що їхні ціни продовжать зростати,

– наголосив Кійосакі.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька кліків.