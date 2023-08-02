180 тысяч долларов за монету: что нужно, чтобы биткойн вырос до такого уровня

К апрелю 2024 года стоимость биткойна может вырасти до 180 тысяч долларов. Есть вероятность, что к халвингу, курс самой популярной криптовалюты вырастет 521%.

Что нужно для роста биткойна

Ежедневный спрос на главную криптовалюту может увеличить появление спотового ETF-биткойна, ведь это поможет привлечь больше инвесторов. Также аналитики добавили, что такие монеты могут затмить рынок драгоценных металлов, активы которых суммарно составляют почти 230 миллиардов долларов, в то время как активы койнов могут достичь – 300 миллиардов долларов.

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В настоящее время Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже успела официально принять несколько заявок от компаний, добивающихся регистрации спотового EFT на биткойн. В них вошли: Blackrock, Valkyrie, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Fidelity и Invesco.

Брокерская компания Bernstein тоже опубликовала отчет, где сообщила, что вероятность одобрения регулятором спотового ETF на биткойне достаточно высока. Однако, по мнению брокеров, SEC может и отказать, сославшись на ненадежность продукта.

Британия не будет классифицировать крипту как азартные игры

Еще 20 июля правительство Великобритании отклонил предложение Комитету по вопросам финансов Палаты общин урегулировать розничную торговлю криптовалютами по образцу азартных игр.

В министерстве объяснили, что они пытаются улучшить регулирование цифровых активов в соответствии с общепризнанными международными подходами.

Министр экономики Великобритании Эндрю Гриффит подчеркнул, что казначейство радикально не соглашается регулировать торговлю и инвестиционную деятельность с цифровыми активами как азартные игры, а не как финансовые услуги.