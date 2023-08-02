180 тисяч доларів за монету: що потрібно, щоб біткойн зріс до такого рівня

До квітня 2024 року вартість біткойна може зрости до 180 тисяч доларів. Є ймовірність, що до халвінгу, курс найпопулярнішої криптовалюти зросте 521%.

Що треба для росту біткойна

Щоденний попит на головну криптовалюту може збільшити поява спотового ETF-біткойна, адже це допоможе залучити більше інвесторів. Також аналітики додали, що такі монети можуть затьмарити ринок дорогоцінних металів, активи яких сумарно становлять майже 230 мільярдів доларів, тоді як активи койнів можуть сягнути – 300 мільярдів доларів.

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Нині Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) уже встигла офіційно прийняти декілька заявок від компаній, що домагаються реєстрації спотового EFT на біткойн. До них увійшли: Blackrock, Valkyrie, Bitwise, VanEck, WisdomTree, Fidelity й Invesco.

Брокерська компанія Bernstein теж опублікувала звіт, де повідомила, що ймовірність схвалення регулятором спотового ETF на біткойни досить висока. Проте, на думку брокерів, SEC може і відмовити, пославшись на ненадійність продукту.

Британія не класифікуватиме крипту, як азартні ігри

Ще 20 липня уряд Британії відхилив пропозицію Комітету з питань фінансів Палати громад врегулювати роздрібну торгівлю криптовалютами за зразком азартних ігор.

У міністерстві пояснили, що вони намагаються покращити регулювання цифрових активів відповідно до загальновизнаних міжнародних підходів.

Міністр економіки Великої Британії Ендрю Гріффіт наголосив, що казначейство радикально не погоджується регулювати торгівлю та інвестиційну діяльність з цифровими активами, як азартні ігри, а не як фінансові послуги.