Британія не класифікуватиме крипту, як азартні ігри

20 липня уряд Британії не схвалив пропозицію Комітету з питань фінансів Палати громад здійснити регулювання роздрібної торгівлі криптовалютами за зразком азартних ігор.

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Міністр економіки Великої Британії Ендрю Гріффіт наголосив, що казначейство радикально не погоджується з рекомендацією Комітету регулювати торгівлю та інвестиційну діяльність з цифровими активами, як азартні ігри, а не як фінансові послуги.

Нагадаємо! З лютого по квітень цього року у Великій Британії тривали активні обговорення та консультації з експертами щодо цього питання.

У міністерстві підкреслили, що вони намагаються покращити регулювання цифрових активів відповідно до загальновизнаних міжнародних підходів.

Як США регулюватиме криптовалюту

У Палаті представників зареєстровано законопроєкт, який має врегулювати роботу ринку криптовалют у країні. В першу чергу регулятори мають дати чітке визначення поняттям "блокчейн" та "цифровий актив" у межах наявного фінансового законодавства.

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) мають створити та узгодити правила для криптобірж та й інших платформ, що стосуються взаємодії з криптою. Додатково пропонуються такі зміни:

проєкти, які працюють з криптою, не реєструватимуть традиційним способом під час розміщення цінних паперів;

емітенти зможуть пропонувати токени на суму до 75 мільйонів доларів протягом року (з обмеженням на неакредитованих покупців);

емітенти токенів звітуватимуть перед SEC до того часу, поки вони не будуть сертифіковані та децентралізовані до такого рівня, що монета стане товаром;

буде заборонено змішувати активи клієнтів.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.