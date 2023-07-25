Які зміни пропонують внести

В першу чергу регуляторів ринку зобов'яжуть дати чітке визначення поняттям "блокчейн" та "цифровий актив" у межах наявного фінансового законодавства. Також Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) та Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) мають створити та узгодити правила для криптобірж та й інших платформ, що стосуються взаємодії з криптою.

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Зверніть увагу! Регуляторам буде заборонено встановлювати правила на володіння криптовалютами для фізичних осіб.

Також пропонуються такі зміни:

проєкти, які працюють з криптою, не реєструватимуть традиційним способом під час розміщення цінних паперів;

емітенти зможуть пропонувати токени на суму до 75 мільйонів доларів протягом року (з обмеженням на неакредитованих покупців);

емітенти токенів звітуватимуть перед SEC до того часу, поки вони не будуть сертифіковані та децентралізовані до такого рівня, що монета стане товаром;

буде заборонено змішувати активи клієнтів.

Біткойн може зрости на 800%

Засновник і генеральний директор криптовалютного хеджфонду Morgan Creek Digital Марк Юско вважає, що курс біткойна має перспективу до значного зростання. На його думку, якщо вважати монети еквівалентом золота, то він може досягнути такої ж ринкової капіталізації, що і цей метал – 887% від поточного рівня.

Давайте просто округлимо ринкову вартість золота до 12 трильйонів доларів, що, ймовірно, так і є. Але річ у тім, що половина цього золота не є грошима. Це ювелірні прикраси та інші речі, які насправді не використовуються як грошова база. Отже, ця половина становить 6 трильйонів доларів. Це в 10 разів більше. Поточна ціна біткойна 30 000 доларів, 10-кратна — 300 000 доларів,

– додав він.

Проте терміни такого підвищення поки що не відомі. Бізнесмен вважає, що це питання не важливе.

Криптодепозит — це простий та ефективний спосіб отримати пасивний дохід від довгострокових інвестицій у цифрові активи. Розібратись, як працює інструмент, дуже просто. Користувач отримує винагороду, вкладаючи криптовалюту в Криптодепозит. А потім, активи з депозиту можна легко вивести та обміняти на будь-яку з 10 державних валют. На WhiteBIT, одній із найбільших криптобірж у Європі, доступні різні плани для Криптодепозиту, які відрізняються залежно від терміну зберігання та активу. Найбільш вигідний план — річний, який надає до 24,85% прибутку.