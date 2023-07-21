5 міфів про криптовалюту

24 Канал обрав найпопулярніші упередження про крипту, які "гуляють інтернетом". Ми пояснимо, яка ж ситуація насправді.

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Криптовалюта не має справжньої цінності

Дійсно існує думка, що крипторинок – це торгівля повітрям, але це не так. Наприклад біткойн часто порівнюють з золотом, тому що його кількість ніколи не перевищить 21 мільйон монет. Його цінність визначається такими функціями: можливість проводити переказ коштів у будь-яку частину світу, захист від фальсифікацій, фіксовані комісії за переказ.

Інші види криптовалют теж мають свої переваги, такі як: забезпечення смарт-контрактів, конфіденційності, кредитування, використання на ігрових платформах тощо.

Купити крипту складно

Через відсутність досвіду та нові технології багато потенційних криптоінвесторів побоюються вкладати гроші у койни. Насправді ж зробити це можна через спеціальні біржі, у мобільних додатках, або на інших торговельних майданчиках. Реєстрація на цих платформах не складніша ніж у соцмережах.

Сам процес купівлі теж не складний, потрібно поповнити свій рахунок, або ж оплачувати кожну криптопокупку безпосередньо зі своєї картки.

Криптомонети дуже дорогі

Так, на ринку безліч дороговартісних криптовалют, таких як біткойн (близько 28 тисяч доларів), але є інші варіанти. Наприклад можна купити не увесь біткойн, а лише його частку і заробляти на його зростанні. Або ж можна звернути увагу на відносно нові монети, які ще не набули популярності, але є перспективними.

Заробляти на криптовалюті можуть лише професіонали

Звісно трейдери заробляють свої гроші постійно аналізуючи ринок та беручи участь у торгах. Проте більшість користувачів не займається активною торгівлею. Для них простіше купити крипту та чекати поки вона зросте у довгостроковій перспективі – саме так багато людей збагатилося, наприклад на біткойні.

Крипту можуть легко вкрасти

Більшість крадіжок із криптобірж відбувається з вини самих власників рахунків. Вони розкривають паролі, або створюють їх надто простими. Щоб уникнути неприємностей, експерти радять встановлювати подвійну ідентифікацію. Також можна скористатися холодними гаманцями, які є надійно захищеними, тому пароль до них забувати не варто.

Три найперспективніші криптовалюти

Міхаель ван де Поппе виділив 3 токени, які мають найбільші перспективи для зростання у майбутньому. До них належать: Arbitrum (ARB), Aptos (APT) та SUI (SUI).

7 липня Arbitrum торгувався в межах 1,1 долара — це на 2,04% нижче за показники попереднього дня. Натомість ринкова капіталізація токена складає 10,9 мільярда доларів, а добові торгові угоди понад 215,3 мільйона доларів.

У той же день Aptos впав на 4,06%, тоді монета коштувала 7,18 долара. Загальна пропозиція монет, що циркулюють на ринку, склала 7,4 мільярда доларів, а трейдери оформили добові торгові угоди на суму 145,3 мільйона доларів.

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