Три найперспективніші криптовалюти

Аналітик вважає, що на фоні наступного бичачого тренду найкраще зростання зможуть продемонструвати альткойни, які з’явилися на ринку відносно недавно. Серед них він виділив наступні:

Читайте також Не по дорозі зі злочинністю: чому біткойн не варто асоціювати з шахраями та злочинцями

Зауважте! Міхаель ван де Поппе не пояснив, чому він зробив такий вибір.

Arbitrum (ARB) — криптовалюта рішення другого рівня для Ethereum

Наприклад 7 липня Arbitrum торгувався в межах 1,1 долара — це на 2,04% нижче за показники попереднього дня. Натомість ринкова капіталізація токена складає 10,9 мільярда доларів, а добові торгові угоди понад 215,3 мільйона доларів.

Aptos (APT) — цифровий актив однойменного блокчейну першого рівня, який називають спадкоємцем занедбаного криптовалютного проєкту від Meta

У той же день Aptos впав на 4,06%, тоді монета коштувала 7,18 долара. Загальна пропозиція монет, що циркулюють на ринку, склала 7,4 мільярда доларів, а трейдери оформили добові торгові угоди на суму 145,3 мільйона доларів.

SUI (SUI) — віртуальна монета однойменного блокчейну, головного конкурента Aptos

Курс криптовалюти SUI знизився на 1,52%. Монету можна було купити за 0.65 долара при ринковій капіталізації 6,58 мільярда доларів. Добові торгові угоди сягнули 104,6 мільйона доларів.

Криптовалюта, яку створив українець, зросла на 14% за добу

Українська криптовалюта потрапила до списку топ-20 ринкової капіталізації та перевершила інші активи у денному зростанні. Ще 30 червня вартість одного токену становила 18.57 долара, що на 10.6% більше ніж у попередні дні.

Solana продемонструвала наступні показники: Підтримка – 15.09 долара; Опір – 17.87 долара.

29 червня мережа Solana запустила торгівлю з Ethereum Virtual Machine. Тож тепер користувачі вітчизняної криптовалюти можуть отримати доступ до блокчейнів на основі EVM без використання деривативних токенів.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.