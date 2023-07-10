Три самых перспективных криптовалюта

Аналитик считает, что на фоне следующего бычьего тренда наилучший рост смогут продемонстрировать появившиеся на рынке альткойны относительно недавно. Среди них он выделил следующие:

Читайте также Не по дороге с преступностью: почему биткойн не стоит ассоциировать с мошенниками и преступниками

Заметьте! Михаэль ван де Поппе не объяснил, почему он сделал такой выбор.

Arbitrum (ARB) — криптовалюта решения второго уровня для Ethereum

Например 7 июля Arbitrum торговался в пределах 1,1 доллара — это на 2,04% ниже показателей предыдущего дня. В то же время рыночная капитализация токена составляет 10,9 миллиарда долларов, а суточные торговые сделки свыше 215,3 миллиона долларов.

Aptos (APT) — цифровой актив одноименного блокчейна первого уровня, который называют наследником запущенного криптовалютного проекта от Meta

В тот же день Aptos упал на 4,06%, тогда монета обошлась в 7,18 доллара. Общее предложение циркулирующих на рынке монет составило 7,4 миллиарда долларов, а трейдеры оформили суточные торговые соглашения на сумму 145,3 миллиона долларов.

SUI (SUI) — виртуальная монета одноименного блокчейна, главного конкурента Aptos

Курс криптовалюты SUI снизился на 1,52%. Монету можно было приобрести за 0.65 бакса при рыночной капитализации 6,58 млрд баксов. Суточные торговые сделки составили 104,6 миллиона долларов.

Криптовалюта, которую создал украинец, выросла на 14% в сутки

Украинская криптовалюта попала в список топ-20 рыночной капитализации и превзошла другие активы в дневном росте. Еще 30 июня стоимость одного токена составила 18.57 доллара, что на 10.6% больше, чем в предыдущие дни.

Solana продемонстрировала следующие показатели: Поддержка – 15.09 доллара; Сопротивление – 17.87 доллара.

29 июня сеть Solana запустила торговлю с Ethereum Virtual Machine. Теперь пользователи отечественной криптовалюты могут получить доступ к блокчейнам на основе EVM без использования деривативных токенов.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.