Чому люди вважають криптовалюту небезпечною

В першу чергу це пов'язано з анонімністю користувачів та надійним захистом особистих даних. Таким чином дуже важко простежити шлях транзакцій до конкретної людини. Проте це радше плюс, ніж мінус, адже таке шифрування допомагає користувачам вберегтися від шахраїв. До того ж всі транзакції зберігаються в публічному реєстрі – блокчейні, який може бути проаналізований і згодом деанонімізований.

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Біткойн часто порівнювали з фінансовою пірамідою, тому що його популярністю вирішили скористатися аферисти, які обманювали людей, що хотіли швидко розбагатіти. Проте зі спадом ажіотажу цих випадків стає дедалі менше.

Також існувала думка, що біткойном користуються терористи, але це могло бути правдою лише на початку ери криптовалюти. Нині зловмисники надають перевагу фізичним грошам.

Чи використовують шахраї біткойн

За статистикою компанії TRM Labs, кіберзлочинці все менше користуються біткойнами й надають перевагу іншим фіатним грошам чи криптомонетам.

Насправді готівкові й навіть старіші форми фінансування, такі як "хавала" (неформальна фінансово-розрахункова система на основі взаємозаліку вимог і зобов'язань між брокерами, що використовується переважно на Близькому Сході, в Африці й Азії), залишаються основним засобом фінансування незаконної діяльності та відмивання доходів від неї,

– пояснили аналітики.

Наприклад, у 2022 році внаслідок атак на кросчейн-мости було викрадено близько 2 мільярдів доларів криптовалют, при цьому лише дуже невелика частина з них – це біткойн. Зауважимо, що частка BTC у незаконних транзакціях різко впала з 97% у 2016 році до 19% у 2022 році.

Щодо інших криптовалют ситуація наступна:

7,8 мільярда доларів – витрачено у різні схеми Понці;

1,5 мільярда доларів – витрачено на даркнет-ринки, що спеціалізуються на наркотиках та інших заборонених товарах;

3,7 мільярда доларів – було вкрадено за допомогою DeFi-хаків та експлойтів.

Криптовалюта, яку створив українець, зросла на 14% за добу

Українська криптовалюта потрапила до списку топ-20 ринкової капіталізації та перевершила інші активи у денному зростанні. Ще 30 червня вартість одного токену становила 18.57 долара, що на 10.6% більше ніж у попередні дні.

Solana продемонструвала наступні показники: підтримка – 15.09 долара; опір – 17.87 долара.

Аналітики наголосили, що якщо токен зможе утриматися вище за рівень опору, це може вказати на потенційне відновлення до 20 доларів.

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