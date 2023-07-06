Як фільми допомагають зрозуміти крипту
З кожним роком все більшає фільмів про криптовалюту, тож ми вирішили виділити 5 з них, які допоможуть зрозуміти, що таке інтернет-гроші та як вони виникли.
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- Bitcoin: the end of oney as we now it (2015)
Це один із найвідоміших фільмів про біткойн. Він змушує людей задуматися про майбутнє грошей та крипту, як альтернативу фіатним коштам. У ньому розповідається по виникнення та потенціал койну, а також про вплив на фінансову систему.
- The rise and rise of Bitcoin (2014)
Тут розповідається про суть біткойна та його основні етапи розвитку. У ньому розкривається історія Деніела Мроса – одного з перших, хто захопився BTC ще у 2011 році. Це спричинило те, що він став одним із провідних діячів у цій сфері.
- Dee web (2015)
Це документалка присвячена історії Silk Road – онлайн-ринку, на якому можна було купити заборонені товари та послуги. Стрічка підіймає питання використання криптовалюти у незаконних махінаціях. Фільм прогнозує один із можливих сценаріїв розвитку даркнету.
- Crypto (2019)
Трилер про корупцію, шахрайство та технологічний прогрес, де крипта посідає основну роль. Молодий агент має розслідувати корупцію у Нью-Йорку під час чого стикається зі складнощами роботи з біткойном та непрозорістю фінансової системи.
- Banking on Bitcoin (2016)
У фільмі розповідається про створення та функціонування біткойна. Стрічка протиставляє нові технології консервативним підвалинам минулого.
Біткойн зайняв половину ринку криптовалют
- Те що біткойн набув такого поширення означає, що половину всієї капіталізації використовує один цифровий актив. Тобто з 1.1 трильйона доларів на біткоїн припадає 519 мільярдів доларів капіталізації.
- До слова, Etherum теж стабільно тримає 20% усього ринку криптовалют, тож разом з біткойном вони займають 70%.
- Співзасновник MicroStrategy Майкла Сейлора вважає, що біткойни займуть 80% усього ринку протягом декількох років.