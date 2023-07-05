Попит на біткойн росте

Через зростання вартості біткойна до понад 30 тисяч доларів, майнери відправили рекордний обсяг монет на біржі – 128 мільйонів доларів за останній тиждень. Це спричинило побоювання щодо здешевшання монет через низку негативних чинників:

Читайте також Очікувано стрімкий ріст: біткойн може значно здорожчати у липні

посилення крипторегулювання в окремих країнах;

судове переслідування криптобірж у США;

середня собівартість видобутку зберігає перевагу над ціною через складності обчислення.

Однак Bitcoin не зіткнеться з понижувальним тиском навіть у разі реалізації всіх надісланих на біржі майнерами монет,

– наголосили аналітики StormGain.

У червні зріс попит інвестицій на 70% у річному обчисленні (до 33 мільярдів доларів), які перебувають в управлінні криптоінвестиційних фондів (AUM). За останні два місяці найбільший публічний власник MicroStrategy купив 12 333 BTC на загальну суму 347 мільйонів доларів, тож загальний баланс компанії тепер становить 152 333 BTC. Це вперше з 2020 року коли І квартал став прибутковим для компанії.

Також інтерес до крипти підігрів парад заявок у SEC на запуск ETF на Bitcoin спот, серед яких є найбільша у світі за активами в управлінні інвестиційна компанія BlackRock.

У разі запуску фонду Bitcoin зіткнеться із новою хвилею інституційного попиту. Трейдери вже зараз купують чутки, що вплинуло на зростання ставки фінансування на безстрокові ф'ючерсні контракти з моменту виходу новини,

– додали аналітики.

На думку аналітиків, наявність такого великого гравця значно підвищує шанси на затвердження заявки.

Криптовалюта, яку створив українець, зросла на 14% за добу

Українська криптовалюта потрапила до списку топ-20 ринкової капіталізації та перевершила інші активи у денному зростанні. Ще 30 червня вартість одного токену становила 18.57 долара, що на 10.6% більше ніж у попередні дні.

Solana продемонструвала наступні показники: Підтримка – 15.09 долара; Опір – 17.87 долара.

29 червня мережа Solana запустила торгівлю з Ethereum Virtual Machine. Тож тепер користувачі вітчизняної криптовалюти можуть отримати доступ до блокчейнів на основі EVM без використання деривативних токенів.

WhiteBIT дотримується стандартів Міжнародної групи з протидії відмиванню доходів (FATF). За допомогою системи перевірки адрес (AML) біржа детально та в автоматичному режимі перевіряє адреси гаманців, з яких клієнти здійснюють транзакції. Крім того, користувачі можуть самостійно перевірити будь-яку адресу на причетність до незаконної діяльності на AML-сервісі біржі.