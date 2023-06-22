Біткойн зайняв половину ринку криптовалют

Те що біткойн набув такого поширення означає, що половину всієї капіталізації використовує один цифровий актив. Тобто з 1.1 трильйона доларів на біткоїн припадає 519 мільярдів доларів капіталізації.

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З 27 листопада 2022 року домінування біткойна зросло на 10.5%, причин цьому декілька:

криза FTX, що призвело до вибору криптоінвесторами ВТС як надійного способу збереження коштів;

посилення регуляторного контролю США — тиск SEC на альткоїни;

заявка BlackRock на створення біржового фонду біткойн-ETF.

Нагадаємо! Etherum теж стабільно тримає 20% усього ринку криптовалют, тож разом з біткойном вони займають 70%.

Співзасновник MicroStrategy Майкла Сейлора вважає, що біткойни займуть 80% усього ринку протягом декількох років. Він вважає, що з видаленням зайвих активів великі інвестори охоче вкладатимуть кошти в ці койни.

Можна добути лише 21 мільйон біткойнів

Біткойни часто називають своєрідним золотом, через те що їх потрібно видобувати схожим чином та їх кількість обмежена. Певні криптовалюти мають обмежену пропозицію, прописану у їх коді.

Це означає, що в блокчейні заздалегідь програмують кількість монет, які можна добути. Самого біткойну можна добути 21 мільйонів монет.

Щойно "знайдуть" останню монету, майнери припинять отримувати нагороду за видобуток нових блоків. У них залишаться тільки нагороди за перевірку транзакцій.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.