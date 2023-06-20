Що буде коли закінчаться криптомонети

Біткойни часто називають своєрідним золотом, через те що їх потрібно видобувати схожим чином та їх кількість обмежена. Певні криптовалюти мають обмежену пропозицію, прописану у їх коді. Це означає, що в блокчейні заздалегідь програмують кількість монет, які можна добути. Самого біткойну можна добути 21 мільйонів монет.

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Нагадаємо! Станом на червень 2023 року майнери уже видобули понад 19 мільйонів монет. Щоб видобути останню монету, потрібно буде ще 120 років.

Щойно "знайдуть" останню монету, майнери припинять отримувати нагороду за видобуток нових блоків. У них залишаться тільки нагороди за перевірку транзакцій. Проте на той час біткойн буде настільки популярним, що майнерам цілком вистачатиме нагород за валідацію.

У чому цінність головної криптовалюти світу

Кількість фіатних (звичайних) грошей в обороті лише зростає, але емісія біткойна має свої межі. Кожних 4 роки кількість цифрових монет, які отримують майнери як нагороду за свою працю, скорочується вдвічі. Якщо раніше вони могли отримати 50 біткойнів, то у 2020 році – вже трохи більше ніж 6 монет.

Також майнери отримують винагороду за обробку транзакцій цих монет. Вона, навпаки, зростає згідно з цінами на ринку криптовалют. Таким чином, коли усі біткойни видобудуть, ця валюта стане дуже цінною і у 2140 році вартість ціна може підскочити до 100 – 150 тисяч доларів і більше.

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