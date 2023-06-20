Що буде коли закінчаться криптомонети
Біткойни часто називають своєрідним золотом, через те що їх потрібно видобувати схожим чином та їх кількість обмежена. Певні криптовалюти мають обмежену пропозицію, прописану у їх коді. Це означає, що в блокчейні заздалегідь програмують кількість монет, які можна добути. Самого біткойну можна добути 21 мільйонів монет.
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Щойно "знайдуть" останню монету, майнери припинять отримувати нагороду за видобуток нових блоків. У них залишаться тільки нагороди за перевірку транзакцій. Проте на той час біткойн буде настільки популярним, що майнерам цілком вистачатиме нагород за валідацію.
У чому цінність головної криптовалюти світу
Кількість фіатних (звичайних) грошей в обороті лише зростає, але емісія біткойна має свої межі. Кожних 4 роки кількість цифрових монет, які отримують майнери як нагороду за свою працю, скорочується вдвічі. Якщо раніше вони могли отримати 50 біткойнів, то у 2020 році – вже трохи більше ніж 6 монет.
Також майнери отримують винагороду за обробку транзакцій цих монет. Вона, навпаки, зростає згідно з цінами на ринку криптовалют. Таким чином, коли усі біткойни видобудуть, ця валюта стане дуже цінною і у 2140 році вартість ціна може підскочити до 100 – 150 тисяч доларів і більше.