Что будет когда закончатся криптомонеты
Биткойны часто называют своеобразным золотом, так как их нужно добывать схожим образом и их количество ограничено. Некоторые криптовалюты имеют ограниченное предложение, прописанное в их коде. Это означает, что в блокчейне заранее программируют количество добываемых монет. Самого биткойна можно добыть 21 миллион монет.
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Как только "найдут" последнюю монету, майнеры перестанут получать награду за добычу новых блоков. У них останутся только награды за проверку транзакций. Однако к тому времени биткойн будет настолько популярен, что майнерам будет вполне хватать наград за валидацию.
В чем ценность главной криптовалюты мира
Количество фиатных (обычных) денег в обороте только растет, но биткойная эмиссия имеет свои пределы. Каждые 4 года количество цифровых монет, получаемых майнерами в качестве награды за свой труд, сокращается вдвое. Если раньше они могли получить 50 биткойнов, то в 2020 году – уже чуть больше 6 монет.
Также майнеры получают вознаграждение за обработку транзакций этих монет. Она, напротив, растет согласно ценам на рынке криптовалют. Таким образом, когда все биткойны добудут, эта валюта станет очень ценной и в 2140 году цена может подскочить до 100 – 150 тысяч долларов и больше.