Какая разница между койнами и токенами
Начнем с того, что все криптовалюты базируются на блокчейне или индивидуально созданном с нуля (койны), или уже использованном (токены). Примером первого является Bitcoin. Также стоит учесть следующие свойства койнов:
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- Эмиссия криптовалют осуществляется только децентрализованно;
- Верификация монет также выполняется децентрализованно;
- Стоимость криптомонеты полностью регулируется рынком, поэтому напрямую зависит от соотношения спроса и предложения;
- Криптовалюты всегда выпускаются на собственном блокчейне.
Основная разница между койнами и токенами состоит в следующем:
- Монеты криптовалют выпускаются и функционируют на собственном блокчейне, тогда как токены работают на постороннем;
- Выпуск и верификация токенов может быть как централизованным, так и децентрализованным;
- Цена токена зависит от широкого спектра факторов, кроме соотношения спроса и предложения.
Так что койны это самостоятельные криптоденьги, которые мы можем использовать по желанию, например во время онлайн-покупок, а токены можно использовать только в некоторых операциях – это аналогия ценных бумаг.
Украинцы все активнее гудят крипту
- Количество поисковых запросов по криптовалюте среди украинцев рекордно выросло за январь – февраль 2023 год. Google Trends оценили повышение популярности токенов по динамике – в 87 из 100.
- Наибольший интерес демонстрируют в Запорожье, Херсоне, Киеве, Одессе и Харькове.
- По состоянию на июнь 2023 уровень заинтересованности составляет 75 из 100. Также, несмотря на войну, значительно возросло количество криптоинвесторов и положительные ожидания относительно биткойна.