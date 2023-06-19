Какая разница между койнами и токенами

Начнем с того, что все криптовалюты базируются на блокчейне или индивидуально созданном с нуля (койны), или уже использованном (токены). Примером первого является Bitcoin. Также стоит учесть следующие свойства койнов:

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Эмиссия криптовалют осуществляется только децентрализованно;

Верификация монет также выполняется децентрализованно;

Стоимость криптомонеты полностью регулируется рынком, поэтому напрямую зависит от соотношения спроса и предложения;

Криптовалюты всегда выпускаются на собственном блокчейне.

Заметьте! Токены – это предложение платформ для смарт-контрактов. Они выполняют роль условных монет, которые используются для стимуляции активности пользователей и оплаты комиссий при выполнении широкого спектра задач. Простыми словами это условная валюта, которую скорее используют для обмена в узкой системе, например Ethereum.

Основная разница между койнами и токенами состоит в следующем:

Монеты криптовалют выпускаются и функционируют на собственном блокчейне, тогда как токены работают на постороннем;

Выпуск и верификация токенов может быть как централизованным, так и децентрализованным;

Цена токена зависит от широкого спектра факторов, кроме соотношения спроса и предложения.

Так что койны это самостоятельные криптоденьги, которые мы можем использовать по желанию, например во время онлайн-покупок, а токены можно использовать только в некоторых операциях – это аналогия ценных бумаг.

Украинцы все активнее гудят крипту

Количество поисковых запросов по криптовалюте среди украинцев рекордно выросло за январь – февраль 2023 год. Google Trends оценили повышение популярности токенов по динамике – в 87 из 100.

Наибольший интерес демонстрируют в Запорожье, Херсоне, Киеве, Одессе и Харькове.

По состоянию на июнь 2023 уровень заинтересованности составляет 75 из 100. Также, несмотря на войну, значительно возросло количество криптоинвесторов и положительные ожидания относительно биткойна.

Носите криптокошелек всегда в кармане вместе с удобным мобильным приложением WhiteBIT. Так вы сможете покупать и продавать криптовалюту или торговать популярными монетами где угодно и в любое время.