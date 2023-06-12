Интерес к криптовалюте в Украине возрос

Количество поисковых запросов по криптовалюте среди украинцев рекордно возросло за январь-февраль 2023 год. Google Trends оценили повышение популярности токенов по динамике на 87 из 100. Наибольший интерес демонстрируют в Запорожье, Херсоне, Киеве, Одессе и Харькове.

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Напомним! Во время полномасштабного вторжения криптовалюта показала себя как очень удобный способ перевода средств. Так, за первые три месяца 2022 Украина получила 125 миллионов долларов именно в токенах.

По состоянию на июнь 2023 г. уровень заинтересованности составляет 75 из 100. Также несмотря на войну значительно возросло количество криптоинвесторов и положительные ожидания относительно биткойна.

Как НБУ будет регулировать рынок криптовалют

Директор Департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук во время конференции рассказал, что Украина будет не сильно отличаться от европейских стран по вопросам регуляции рынка. Однако некоторые особенности все же могут быть.

Регламент должен учитывать определенные правовые реальности, в частности наличие двух регуляторов и разделение сфер регулирования рынка финансовых услуг между ними.

То есть регулирование должно быть приведено в национальные реалии, но это не противоречит тому, что концептуально мы должны идти в один из ЕС стандарт. К слову, сейчас власти Украины работают над новым законом о криптовалюте в Украине.

WhiteBIT соблюдает стандарты Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). С помощью системы проверки адресов (AML) биржа подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса кошельков, из которых клиенты осуществляют транзакции. Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить любой адрес на причастность к незаконной деятельности AML-сервисе биржи.