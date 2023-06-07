Или заменит биткойн доллары

Около 60% мировых резервов хранится именно в долларах. Его доля колеблется в пределах 50 – 70% в последние десятилетия, и ни одна другая фиатная валюта не может составить ему достойную конкуренцию. Однако есть два конкурента, претендующих на первенство на мировом рынке.

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Первым соперником является китайский юань, подкрепляемый хорошим ВВП, ростом населения и экспортным потенциалом. Однако в ближайшее время заместить доллар не удастся. Так произошло из-за низкой международной ликвидности и сильного регулирования операций и курса со стороны властей Китая. Поэтому инвесторы не воспринимают юань как достойную альтернативу хранению собственных средств и созданию сбережений.

Напомним! Все другие фиатные валюты (евро, иены и т.п.) не имеют потенциала в ближайшее время стать международной валютной валютой.

Вторым, более реальным соперником, является биткойн. Эта криптовалюта имеет шансы заменить доллары в ближайшие 10 лет. Все через инновации на втором уровне блокчейна типа Lightning Network и RGB, которые могут привлекать к трейдингу новых пользователей из разных регионов мира. Также на успех влияет популярность использования токенов как способа обмена и хранения средств.

Это не единственные причины конкурентности биткойна, например инфляция США постоянно растет, что приводит к банкротству банков и глобальным финансовым кризисам. В то же время биткойн предлагает неизменность эмиссии монет и ограниченность их общего предложения, что является хорошей альтернативой. К тому же, его курс не зависит ни от кого.

Сколько майнеры зарабатывают за день

С января по май 2023 года наблюдается положительная тенденция на увеличение ежедневного заработка от 16 миллионов долларов до 29,6 миллионов гривен.

К слову, самые большие доходы наблюдались 8 марта – 41,7 миллиона долларов.

Общие объемы комиссий рекордно выросли после введения протокола Ordinals и активного размещения записей в блокчейне биткойна. В мае общий объем комиссий достиг 5-летнего максимума в 13,4 биткойна в час.

Сегодня WhiteBIT объединяет 3,5 млн зарегистрированных пользователей по всему миру. Миссия компании – достичь массового внедрения технологии блокчейн и расширить криптосообщество, предоставляя безопасную и простую в использовании платформу.