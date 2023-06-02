Гонконг и ОАЭ усилили сотрудничество
В понедельник две страны провели встречу в Абу-Даби, где обсудили следующие темы:
- финансовая инфраструктура;
- связь финансовых рынков между странами;
- регулирование виртуальных активов;
- общие инициативы развития финансовых технологий.
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В настоящее время центральные банки и кредитные учреждения этих регионов создали совместную рабочую группу, которая призвана развивать эти инициативы при поддержке банковских секторов. Губернатор CBUAE Халед Мохамед Балама выразил положительные ожидания по дальнейшему сотрудничеству.
В ходе дневных дискуссий мы исследовали углубление сотрудничества в нескольких важных областях, включая развитие инфраструктуры финансового рынка и общие возможности для роста в оцифровке и технологическом прогрессе,
– рассказал он.
Оба центральных банка провели семинар с крупными банками двух стран, где обсуждались возможности рынка капитала, инфраструктуры финансового рынка и механизмы, способствующие лучшему расчету международной торговли.
К слову, Гонконг имеет большие амбиции в сфере международной торговли криптовалютой. В прошлом месяце финансовый секретарь региона Пол Чан Мопо сообщил, что регион планирует стать регулируемым центром Defi и Web3, привлекающим начинающих.
Как изменилась экономика Сальвадора после легализации биткойна
Еще в 2021 году Сальвадор признал биткойн законным платежным средством, что сделало страну первым, кто решился на такое решение. В тот же день правительство тоже купило себе 400 биткойнов.
Официальная статистика за 2021 показывает:
- ВВП – на 10,3%;
- доходы от туризма – на 52%;
- занятость населения – на 7%;
- рост новых предприятий – на 12%;
- экспорт – на 17%.