Гонконг и ОАЭ усилили сотрудничество

В понедельник две страны провели встречу в Абу-Даби, где обсудили следующие темы:

финансовая инфраструктура;

связь финансовых рынков между странами;

регулирование виртуальных активов;

общие инициативы развития финансовых технологий.

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В настоящее время центральные банки и кредитные учреждения этих регионов создали совместную рабочую группу, которая призвана развивать эти инициативы при поддержке банковских секторов. Губернатор CBUAE Халед Мохамед Балама выразил положительные ожидания по дальнейшему сотрудничеству.

В ходе дневных дискуссий мы исследовали углубление сотрудничества в нескольких важных областях, включая развитие инфраструктуры финансового рынка и общие возможности для роста в оцифровке и технологическом прогрессе,

– рассказал он.

Оба центральных банка провели семинар с крупными банками двух стран, где обсуждались возможности рынка капитала, инфраструктуры финансового рынка и механизмы, способствующие лучшему расчету международной торговли.

Напомним! Центральные банки часто используют кредитование криптовалюты для более быстрого и более эффективного глобального перевода денег.

К слову, Гонконг имеет большие амбиции в сфере международной торговли криптовалютой. В прошлом месяце финансовый секретарь региона Пол Чан Мопо сообщил, что регион планирует стать регулируемым центром Defi и Web3, привлекающим начинающих.

Как изменилась экономика Сальвадора после легализации биткойна

Еще в 2021 году Сальвадор признал биткойн законным платежным средством, что сделало страну первым, кто решился на такое решение. В тот же день правительство тоже купило себе 400 биткойнов.

Официальная статистика за 2021 показывает:

ВВП – на 10,3%;

доходы от туризма – на 52%;

занятость населения – на 7%;

рост новых предприятий – на 12%;

экспорт – на 17%.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.