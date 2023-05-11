Как изменилась экономика Сальвадора после легализации биткойна
Еще в 2021 году Сальвадор признал биткойн законным платежным средством, что сделало страну первой, кто решился на такое решение. Уже около 2 лет в стране можно рассчитаться криптовалютой во многих магазинах и учреждениях.
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В тот же день правительство тоже купило себе 400 биткойнов. Следующим шагом станет введение облигаций на эту криптовалюту в форме цифровых документов. Однако это решение еще не рассматривается.
Официальная статистика за 2021 год показывает, что выросли следующие показатели:
- ВВП – на 10,3%;
- доходы от туризма – на 52%;
- занятость населения – на 7%;
- рост новых предприятий – на 12%;
- экспорт – на 17%.
Почему криптовалюта привлекает туристов
Биткойн является децентрализованной валютой, способствующей развитию туризма. Простыми словами, ею можно рассчитаться за товары в любой точке мира без обмена на экономическую национальную валюту. средства на комиссию.
Другим преимуществом криптовалюты является безопасность транзакций и анонимность. Биткойн надежно защищен от мошенников, что привлекает большинство людей.
Кто уже начал использовать токены для своего бизнеса
- С каждым годом криптовалюта становится все популярнее способом оплаты услуги во многих компаниях. Одни из самых больших концернов мира уже долгое время пользуются цифровой валютой.
- Среди мировых бизнесов ею пользуются Microsoft, Subway, Overstock, Expedia и другие.
- Украинские предприятия тоже ввели такой способ оплаты, например: Фокстрот, Stylus, Varus, "Техно Ёж", WOG.