Где в мире проще всего купить жилье за биткойн

Компания Forex Suggest исследовала в каких странах мира продается больше недвижимости за биткойны. Удалось выделить 5 лидеров:

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Испания – 290 объектов;

Таиланд – 227 объектов;

Португалия – 130 объектов;

ОАЭ – 128 объектов;

Монтенегро – 110 объектов.

Сколько биткойнов нужно отдать за эту недвижимость

Быстрее всего развивается тенденция покупки жилья за биткойны в Турции. Там можно купить очень скромное жилье в районе со слаборазвитой инфраструктурой, всего за 1,5 биткойна. Однако чаще всего здесь покупают более дорогие квартиры с двумя комнатами и кухней или гостиной по цене в пределах 2 – 3 биткойна.

Напомним! По состоянию на 10 мая 2023 года 1 биткойн стоит более 27 тысяч долларов.

Самое дорогое жилье в Канаде, там на покупку можно потратить 250 биткойнов. Среди других стран ситуация такова:

Испания – 12 – 44 биткойна;

Таиланд – 36 биткойнов;

Филиппины – 15 биткойнов;

Сальвадор – 40 биткойнов.

Где в Украине можно купить жилье за биткойны

В Украине тоже приобретает популярность продажа недвижимости по криптовалюте. Однако сейчас ею пользуются частные продавцы, а застройщики еще опасаются. Вот несколько примеров предложений в Украине:

Киев, ЖК "Парковый город" (100 квадратов) – 45 биткойнов;

Львов, проспект Червоной Калины (200 квадратов) – 7,2 биткойна;

Село Вита-Почтовая, возле Киева (15 соток) – 10,8 биткойная;

Участок на Хмельнитчине (25 соток) – 0,45 биткойный.

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