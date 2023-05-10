Где в мире проще всего купить жилье за биткойн
Компания Forex Suggest исследовала в каких странах мира продается больше недвижимости за биткойны. Удалось выделить 5 лидеров:
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- Испания – 290 объектов;
- Таиланд – 227 объектов;
- Португалия – 130 объектов;
- ОАЭ – 128 объектов;
- Монтенегро – 110 объектов.
Сколько биткойнов нужно отдать за эту недвижимость
Быстрее всего развивается тенденция покупки жилья за биткойны в Турции. Там можно купить очень скромное жилье в районе со слаборазвитой инфраструктурой, всего за 1,5 биткойна. Однако чаще всего здесь покупают более дорогие квартиры с двумя комнатами и кухней или гостиной по цене в пределах 2 – 3 биткойна.
Самое дорогое жилье в Канаде, там на покупку можно потратить 250 биткойнов. Среди других стран ситуация такова:
- Испания – 12 – 44 биткойна;
- Таиланд – 36 биткойнов;
- Филиппины – 15 биткойнов;
- Сальвадор – 40 биткойнов.
Где в Украине можно купить жилье за биткойны
В Украине тоже приобретает популярность продажа недвижимости по криптовалюте. Однако сейчас ею пользуются частные продавцы, а застройщики еще опасаются. Вот несколько примеров предложений в Украине:
- Киев, ЖК "Парковый город" (100 квадратов) – 45 биткойнов;
- Львов, проспект Червоной Калины (200 квадратов) – 7,2 биткойна;
- Село Вита-Почтовая, возле Киева (15 соток) – 10,8 биткойная;
- Участок на Хмельнитчине (25 соток) – 0,45 биткойный.