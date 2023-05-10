Де у світі найпростіше купити житло за біткойн

Компанія Forex Suggest дослідила у яких країнах світу продається найбільше нерухомості за біткойни. Вдалося виділити 5 лідерів:

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Іспанія – 290 об'єктів;

Таїланд – 227 об'єктів;

Португалія – 130 об'єктів;

ОАЕ – 128 об'єктів;

Монтенегро – 110 об'єктів.

Скільки біткойнів потрібно віддати за цю нерухомість

Найшвидше розвивається тенденція купівлі житла за біткойни у Туреччині. Там можна купити дуже скромне житло в районі зі слаборозвиненою інфраструктурою, усього за 1,5 біткойна. Проте найчастіше тут купують дорожчі квартири із двома кімнатами та кухнею або вітальнею за ціною в межах 2 – 3 біткойни.

Нагадаємо! Станом на 10 травня 2023 року 1 біткойн коштує – понад 27 тисяч доларів.

Найдорожче житло у Канаді, там на купівлю можна витратити 250 біткойнів. Серед інших країн ситуація така:

Іспанія – 12 – 44 біткойни;

Таїланд – 36 біткойнів;

Філіппіни – 15 біткойнів;

Сальвадор – 40 біткойнів.

Де в Україні можна купити житло за біткойни

В Україні теж набуває популярності продаж нерухомості за криптовалюту. Проте нині нею користуються приватні продавці, а забудовники ще побоюються. Ось декілька прикладів пропозицій в Україні:

Київ, ЖК "Паркове місто" (100 квадратів) – 45 біткойнів;

Львів, проспект Червоної Калини (200 квадратів) – 7,2 біткойна;

Село Віта-Поштова, біля Києва (15 соток) – 10,8 біткойна;

Ділянка на Хмельниччині (25 соток) – 0,45 біткойна.

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