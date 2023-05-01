Какие компании уже используют крипту для оплаты своих услуг

Поскольку все больше людей начинает вкладывать свои средства в криптовалюту, за ней наравне с долларом начали следить мировые компании. В 2023 году с криптой активно сотрудничают следующие бизнес-проекты:

Это интересно Хакер "выловил" почти 1000 цифровых кошельков режима Путина: некоторые принадлежат спецслужбам России

Microsoft;

Subway;

Overstock;

Expedia;

AirBaltic;

PayPal;

KFC.

Часть из них регулярно отрицали эффективность криптовалюты, но все же возвращались к ней из-за высокого спроса среди клиентов.

Как крипта "прижилась" на украинском рынке

После легализации криптовалюты все больше предприятий начали активно привлекать ее в свою работу. Теперь за их услуги можно рассчитаться полностью или частично цифровой валютой.

К таким компаниям относятся:

Фокстрот;

Stylus;

Varus;

"Техно Ёж";

WOG.

Биткойн может подорожать до 10 миллионов долларов