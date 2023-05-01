Какие компании уже используют крипту для оплаты своих услуг

Поскольку все больше людей начинает вкладывать свои средства в криптовалюту, за ней наравне с долларом начали следить мировые компании. В 2023 году с криптой активно сотрудничают следующие бизнес-проекты:

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  • Microsoft;
  • Subway;
  • Overstock;
  • Expedia;
  • AirBaltic;
  • PayPal;
  • KFC.

Часть из них регулярно отрицали эффективность криптовалюты, но все же возвращались к ней из-за высокого спроса среди клиентов.

Как крипта "прижилась" на украинском рынке

После легализации криптовалюты все больше предприятий начали активно привлекать ее в свою работу. Теперь за их услуги можно рассчитаться полностью или частично цифровой валютой.

К таким компаниям относятся:

  • Фокстрот;
  • Stylus;
  • Varus;
  • "Техно Ёж";
  • WOG.

Биткойн может подорожать до 10 миллионов долларов

  • Основатель компании Equity Management Associates Ларри Лепард убежден, что американский доллар по пути к "абсолютному коллапсу". По его словам, это и станет импульсом для стремительного подорожания биткойна.
  • Еще одним фактором, который играет в пользу флагмана рынка криптовалют, – ограниченное предложение биткойна. Речь идет о 21 миллионе монет.
  • Следовательно, биткойн с учетом этих факторов может подорожать в долгосрочной перспективе. 10 миллионов долларов.