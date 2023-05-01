Какие компании уже используют крипту для оплаты своих услуг
Поскольку все больше людей начинает вкладывать свои средства в криптовалюту, за ней наравне с долларом начали следить мировые компании. В 2023 году с криптой активно сотрудничают следующие бизнес-проекты:
Это интересно Хакер "выловил" почти 1000 цифровых кошельков режима Путина: некоторые принадлежат спецслужбам России
- Microsoft;
- Subway;
- Overstock;
- Expedia;
- AirBaltic;
- PayPal;
- KFC.
Часть из них регулярно отрицали эффективность криптовалюты, но все же возвращались к ней из-за высокого спроса среди клиентов.
Как крипта "прижилась" на украинском рынке
После легализации криптовалюты все больше предприятий начали активно привлекать ее в свою работу. Теперь за их услуги можно рассчитаться полностью или частично цифровой валютой.
К таким компаниям относятся:
- Фокстрот;
- Stylus;
- Varus;
- "Техно Ёж";
- WOG.
Биткойн может подорожать до 10 миллионов долларов
- Основатель компании Equity Management Associates Ларри Лепард убежден, что американский доллар по пути к "абсолютному коллапсу". По его словам, это и станет импульсом для стремительного подорожания биткойна.
- Еще одним фактором, который играет в пользу флагмана рынка криптовалют, – ограниченное предложение биткойна. Речь идет о 21 миллионе монет.
- Следовательно, биткойн с учетом этих факторов может подорожать в долгосрочной перспективе. 10 миллионов долларов.