Спрос на металлы растет из-за войны

На фоне увеличения оборонных бюджетов страны сталкиваются с нехваткой ключевых материалов, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Среди них медь, графит, германий и редкоземельные элементы. Все эти материалы существенно необходимы для производства снарядов, дронов, спутников и серверов.

Правительство США на самом высоком уровне встревожено. У них просто нет металлов, в которых нуждается современная война,

– сказал сопредседатель компании Ivanhoe Mines Роберт Фридланд.

Например, один снаряд калибра 155 миллиметров содержит до 1 килограмма меди. А спрос на этот металл со стороны западных армий вырос на 15–18% ежегодно.

Кроме того, эти ресурсы необходимы для развития возобновляемой энергетики:

солнечных панелей;

аккумуляторов;

линий электропередач.

FT сообщает, что это является причиной, почему горные гиганты ускоряют запуск новых месторождений. Речь идет о BHP, Glencore и Barrick.

В частности предупреждение озвучили и аналитики Carnegie Endowment. То есть если США и их союзники не изменят подход к обеспечению критическим сырьем, то они могут потерять военное преимущество.

Обратите внимание! В частности действующие оборонные запасы Соединенных Штатов покрывают менее половины вероятных годовых потребностей.