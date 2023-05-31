Что такое монеты-мемы
Монеты-мемы это альтернативная форма криптовалюты, которая появилась в 2013 году. Первым таким токеном был Dogecoin (DOGE), который был вдохновлен популярным мемом Doge о японской собаке Шиба-Ину.
Читайте также Стал бы богачом: сколько бы сейчас имел денег Гейниц если бы не потратил все на пиццу
Эти монеты очень чувствительны к настроениям сообщества и FOMO, что на прямую влияет на их стоимость. Еще одна особенность состоит в том, что они часто имеют огромное или неограниченное предложение. Например, Shiba Inu (SHIB) имеет общее предложение в 1 квадриллионе токенов.
К самым популярным монетам относятся:
- Dogecoin (DOGE);
- Shiba Inu (SHIB);
- Dogelon Mars (ELON);
- Akita Inu (AKITA);
- Samoyedcoin (SAMO);
- Kishu Inu (KISHU);
- SafeMoon (SAFEMOON).
Почему монеты-мемы так популярны
Основная волна популярности мемной криптовалюты пришлась на COVID-19, именно тогда рынок значительно вырос из-за желания инвесторов уберечься от инфляции. Тогда на эти токены вырос спрос как по рыночной капитализации, так и по разнообразию.
Важной причиной популярности есть большое предложение, которая заключается в том, что инвестор может приобрести много монет мем всего за несколько центов. Так что стать с ними криптоммиллионером очень просто.
Также роль играет сообщество, стремящееся противопоставить монеты-мемы против "серьезной" криптовалюты и стать полноценным участником рынка. Поэтому это может быть потенциально выгодным вкладом в будущее