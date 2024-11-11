Как сообщает 24 Канал со ссылкой на одну из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, по состоянию на 11 ноября курсы самых популярных криптовалют выглядят следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 81,95 тысячи доллара за монету (+3,23% за сутки);

(BTC) – 81,95 тысячи доллара за монету (+3,23% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,19 тысячи доллара за монету (0% за сутки).

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Биткойн второй раз за неделю побил рекорд

По информации от Binance, биткойн преодолел отметку в 80 тысяч долларов, но потом упал до 79 тысяч, а сейчас снова составляет – 81 тысячу. Этот рост начался после победы Дональда Трампа на выборах в США, поскольку он поддерживает криптовалюты.

Интересно! Предыдущий рекорд был достигнут 8 ноября, когда Bitcoin впервые достиг 77 тысяч долларов.

Эксперты предположили, что цена криптовалюты может в дальнейшем расти из-за победы Трампа. Ранее биткойн обновлял свои рекорды после заявлений Илона Маска об инвестициях в криптовалюту в 2021 году.