Як повідомляє 24 Канал з посиланням на одну з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, станом на 11 листопада курси найпопулярніших криптовалют виглядають наступним чином:

Bitcoin (BTC) – 81,95 тисячі долара за монету (+3,23% за добу);

(BTC) – 81,95 тисячі долара за монету (+3,23% за добу); Ethereum (ETH) – 3,19 тисячі долара за монету (0% за добу).

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Біткойн вдруге за тиждень побив рекорд

За інформацією від Binance, біткойн подолав позначку в 80 тисяч доларів, але потім впав до 79 тисяч, а нині знову становить – 81 тисячу. Цей ріст розпочався після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, оскільки він підтримує криптовалюти.

Цікаво! Попередній рекорд був досягнутий 8 листопада, коли Bitcoin вперше сягнув 77 тисяч доларів.

Експерти припустили, що ціна криптовалюти може надалі зростати через перемогу Трампа. Раніше біткойн оновлював свої рекорди після заяв Ілона Маска про інвестиції у криптовалюту у 2021 році.