Як зросла крипта

Загальний обсяг торгів за добу склав 174,84 мільярда доларів, що на 5,51% більше порівняно з попереднім періодом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mind.

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Станом на ранок 7 жовтня біткойн зріс на 0,67%. Його частка на ринку становить 58,88%, що на 1,17% менше порівняно з учора.

До речі! Ethereum демонструє більш значне зростання – на 8,22%. Серед інших альткойнів виросла Solana, яка піднялася на 0,38% та BNB зросла на 1,68%.

Аналітики Binance Research вважають, що такі зміни на ринку значною мірою пов'язані з останніми політичними подіями в США. Повернення Дональда Трампа до Білого дому, яке очікується у січні 2025 року, вже позитивно впливає на криптовалютний сектор.

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Очікування щодо майбутньої політики Республіканської партії, особливо в питаннях регулювання криптовалют і економічного стимулювання, сприяють формуванню позитивного настрою серед інвесторів.

Зауважте! Інтерес Дональда Трампа до цифрових активів і його зв'язки з сектором децентралізованих фінансів (DeFi) ще більше підсилюють оптимізм на ринку.