Как выросла крипта

Общий объем торгов за сутки составил 174,84 миллиарда долларов, что на 5,51% больше по сравнению с предыдущим периодом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mind.

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По состоянию на утро 7 октября биткойн вырос на 0,67%. Его доля на рынке составляет 58,88%, что на 1,17% меньше по сравнению со вчерашним днем.

Кстати! Ethereum демонстрирует более значительный рост – на 8,22%. Среди других альткоинов выросла Solana, которая поднялась на 0,38% и BNB выросла на 1,68%.

Аналитики Binance Research считают, что такие изменения на рынке в значительной степени связаны с последними политическими событиями в США. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, которое ожидается в январе 2025 года, уже положительно влияет на криптовалютный сектор.

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Ожидания относительно будущей политики Республиканской партии, особенно в вопросах регулирования криптовалют и экономического стимулирования, способствуют формированию позитивного настроя среди инвесторов.

Обратите внимание! Интерес Дональда Трампа к цифровым активам и его связи с сектором децентрализованных финансов (DeFi) еще больше усиливают оптимизм на рынке.