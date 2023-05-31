Що таке монети-меми
Монети-меми це альтернативна форма криптовалюти, яка з’явилася 2013 році. Першим таким токеном був Dogecoin (DOGE), який був натхненний популярним мемом Doge про японського собаку Шіба-Іну.
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Ці монети є дуже чутливими до настроїв спільноти та FOMO, що на пряму впливає на їх вартість. Ще одна особливість полягає в тому, що вони часто мають величезну або необмежену пропозицію. Наприклад, Shiba Inu (SHIB) має загальну пропозицію в 1 квадрильйон токенів.
До найпопулярніших монет належать:
- Dogecoin (DOGE);
- Shiba Inu (SHIB);
- Dogelon Mars (ELON);
- Akita Inu (AKITA);
- Samoyedcoin (SAMO);
- Kishu Inu (KISHU);
- SafeMoon (SAFEMOON).
Чому монети-меми такі популярні
Основна хвиля популярності мемної криптовалюти припала на COVID-19, саме тоді ринок значно виріс через бажання інвесторів вберегтися від інфляції. Тоді на ці токени зріс попит як за ринковою капіталізацією, так і за різноманітністю.
Важливою причиною популярності є велика пропозиція, яка полягає в тому, що інвестор може придбати багато монет мемів всього за декілька центів. Тож стати з ними криптомільйонером дуже просто.
Також роль грає спільнота, яка прагне протиставити монети-меми проти “серйозної” криптовалюти й стати повноцінним учасником ринку. Тому це може бути потенційно вигідним вкладом у майбутнє.