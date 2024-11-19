Як повідомляє 24 Канал з посиланням на одну з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, станом на 19 листопада курси найпопулярніших криптовалют виглядають наступним чином:

Bitcoin (BTC) – 91,77 тисячі долара за монету (-0,02% за добу);

(BTC) – 91,77 тисячі долара за монету (-0,02% за добу); Ethereum (ETH) – 3,11 тисячі долара за монету (+0,19% за добу).

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Біткойн може зрости до 650 тисяч доларів

650 тисяч доларів у базовому сценарії та діапазону від 1 мільйона доларів до 1,5 мільйона доларів у бичачому. Як спрогнозувала CEO ARK Invest Кеті Вуд в інтерв'ю CNBC , передає 24 Канал , до 2030 року біткойн може досягнутита діапазону від 1 мільйона доларів до 1,5 мільйона доларів у бичачому.

Як додала Вуд, сьогодні найперше криптовалюта привертає увагу інституціоналів та керуючих активами як новий клас.

Не лише глобальна грошова система, а й новий клас активів. Це означає, що інституціонали та керуючі установи звертають увагу, що цей актив поводиться інакше, порівняно з іншими їх активами. Думаю, це такий великий крок,

– каже вона.

Крім того, Вуд додала, що одна з найважливіших речей від нової адміністрації президента США – це регуляторний рельєф з усіх видів інновацій.