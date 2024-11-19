Вартість найпопулярніших криптовалют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на одну з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, станом на 19 листопада курси найпопулярніших криптовалют виглядають наступним чином:
- Bitcoin (BTC) – 91,77 тисячі долара за монету (-0,02% за добу);
- Ethereum (ETH) – 3,11 тисячі долара за монету (+0,19% за добу).
Читайте також Від складних технологій до простих інтерфейсів: як криптобіржі зробили ринок доступним для всіх
Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.
Біткойн може зрости до 650 тисяч доларів
Як додала Вуд, сьогодні найперше криптовалюта привертає увагу інституціоналів та керуючих активами як новий клас.
Не лише глобальна грошова система, а й новий клас активів. Це означає, що інституціонали та керуючі установи звертають увагу, що цей актив поводиться інакше, порівняно з іншими їх активами. Думаю, це такий великий крок,
– каже вона.
Крім того, Вуд додала, що одна з найважливіших речей від нової адміністрації президента США – це регуляторний рельєф з усіх видів інновацій.