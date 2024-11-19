Как сообщает 24 Канал со ссылкой на одну из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, по состоянию на 19 ноября курсы самых популярных криптовалют выглядят следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 91,77 тысячи доллара за монету (-0,02% за сутки);

(BTC) – 91,77 тысячи доллара за монету (-0,02% за сутки); Ethereum (ETH) – 3,11 тысячи доллара за монету (+0,19% за сутки).

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Биткойн может вырасти до 650 тысяч долларов

650 тысяч долларов в базовом сценарии и диапазона от 1 миллиона долларов до 1,5 миллиона долларов в бычьем. Как спрогнозировала CEO ARK Invest Кэти Вуд в интервью CNBC , передает 24 Канал , к 2030 году биткойн может достичьи диапазона от 1 миллиона долларов до 1,5 миллиона долларов в бычьем.

Как добавила Вуд, сегодня прежде всего криптовалюта привлекает внимание институционалов и управляющих активами как новый класс.

Не только глобальная денежная система, но и новый класс активов. Это означает, что институционалы и управляющие учреждения обращают внимание, что этот актив ведет себя иначе, по сравнению с другими их активами. Думаю, это такой большой шаг,

– говорит она.

Кроме того, Вуд добавила, что одна из важнейших вещей от новой администрации президента США – это регуляторный рельеф по всем видам инноваций.