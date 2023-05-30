Скільки тепер коштує піца Гейніца

Ще 18 травня 2010 року американець Ласло Гейніц на спеціальному форумі блокчейн-ентузіастів Bitcointalk, запропонував 10 000 біткойнів для того, хто принесе йому дві великих піци, без дивних рибних соусів. Через три дні на пропозицію відгукнувся Джеремі Стердівент, який виконав умову замовника і 22 травня отримав свої криптогроші.

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Нагадаємо! Bitcoin Pizza Day (22 травня) — це свято для ентузіастів криптовалют. Цей день символізує те, що навіть якщо технологію спочатку не сприймають серйозно, у майбутньому це може радикально змінитися.

Цей день увійшов в історію, тому що це була найперша комерційна транзакція за час існування біткойна. До цього ніхто не купував нічого за токени.

У 2010 році 10 000 біткойнів котували приблизно 40 доларів, проте у травні 2021 року сума зросла до – 450 мільйонів доларів. Враховуючи те, що курс монети деколи сягав 65 000 доларів, то загальна вартість двох піц сягала – 650 мільйонів доларів.

Я захотів зробити це з піцою, бо для мене це була безкоштовна піца. Я отримував піцу за участь в open-source проєкті. Зазвичай, хобі є досить коштовними з точки зору фінансів і часу, але в моєму випадку воно приносило мені обід,

– розповів Гейніц.

До слова у 2010 році хлопець ще раз обміняв біткойни на піцу, тільки цього разу за 100 000 монет — або майже на 2,7 мільярда доларів.

Скільки зараз коштує біткойн

Станом на 30 травня 2023 року ціна за один біткойн становить 27 326 доларів – це на 1,76% більше ніж попереднього дня. Токени знаходяться на найвищій позначці за останніх 5 днів й прогнози щодо його подальшої вартості оптимістичні.

Трейдери вважають, що ціна за одну монету може зрости до 28 300 доларів.

Як криптовалюта RFD принесла шалений прибуток інвестору

20 травня інвестор купив 13 567 175 828 токенів RFD на загальну суму 16 300 доларів. Уже 23 травня їхня вартість значно підвищилася до 1 327 042 доларів .

. Адреса криптовалютного гаманця інвестора – 0×47ab348fb8919639cd8206ca06feaf8b32ffdf9f.

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