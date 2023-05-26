Який інструмент знадобиться початківцям

В першу чергу потрібно спостерігати за курсом біткойна, тому що від нього залежать курси усіх інших криптовалют. Це можна зробити завдяки інвестиційним та трейдерським інструментам. Вони дозволяють визначити найліквідніші та найвигідніші види токені, які можна додати у свій криптопортфель.

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Одним із таких інструментів є Р2Р, який дозволяє здійснювати перекази між користувачами й виводити крипту. До його переваг належать:

можна публікувати оголошення за допомогою фіатних коштів без комісії;

операції можна оплачувати звичайними грошима в режимі реального часу;

можна оцінювати чи коментувати дії певних користувачів після здійснення переказів.

Порада для початківців-трейдерів

Торгівля на біржі – це завжди ризик і про це варто пам'ятати. Проте щоб їх мінімізувати варто бути просто уважним та не вкладати всі свої заощадження у криптовалюту.

Найчастіша помилка серед початківців: купити найдешевшу валюту й чекати, що вона виросте в ціні. Насправді при виборі, куди вкласти гроші, потрібно опиратися на капіталізацію та аналіз ринку.

Також досвідчені трейдери наголошують, що не варто ризикувати усіма об'ємами своїх криптовалютних заощаджень аби уникнути форс-мажорних ситуацій. Так само не потрібно панікувати й виводити гроші, якщо ваша валюта просіла на ринку, це звичайне явище для біржі.

Чому Bitcoin, Ethereum та Tether найпопулярніші криптовалюти у світі

Bitcoin

Він вважається найпопулярнішою криптовалютою серед усіх існуючих. Також на нього припадає 42% від загального показника капіталізації криптовалют. І оцінюється він приблизно у 2,2 трлн доларів. Його популярність зумовлена можливістю розрахуватися ним за будь-які послуги, наприклад купити квартиру, одяг, продукти та інше. Зараз він коштує – 26 691 долар.

Ethereum

Його ключова перевага полягає у використанні підтримки валюти спеціальним комп’ютерним алгоритмом. Тож він дозволяє проводити усі операції без впливу сторонніх осіб та виключити фактор людської помилки. З літа 2020 року ця валюта зросла у вартості в десять разів і коштує зараз 70 тисяч гривень за один токен.

Tether

Tether працює використовуючи певну фіатну валюту (долар, євро та інші), тоді як біткоїн та ефір використовують блокчейн. Застосування чужих децентралізованих систем дозволяє людям користуватися валютою на власний розсуд. За ним зараз активно спостерігають великі гравці валютного ринку та прогнозують його стрімкий зріст.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.