Криптовалюта стане дуже популярною

Криптоінвестор Брайан Армстронг висловив думку про продовження тенденції популяризації токенів, у відповідь на допис співзасновника проєкту "Goldfinch" про те, що рівень прийняття криптовалют зростає.

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Мені неприємно чути заяви про те, що за минулі 10 років ми не досягли нічого. Нібито крипта — це суто спекулятивний сегмент. І хоча використання ЦА, як і раніше, незаконне, я звертаюся до регуляторів, спробуймо щось змінити,

– написав співзасновник "Goldfinch" Блек Вест

Армстронг підтримав цю думку та спрогнозував, скільки людей буде активно користуватися криптовалютою.

Вірно помічено. Є безліч способів застосування криптовалют крім спекуляцій. За минулу декаду кількість користувачів у цьому секторі зросла до 200-300 млн осіб. Якщо ця тенденція збережеться, ми побачимо 2-3 млрд юзерів через наступні 10 років,

– пояснив він.

На його думку, успіх крипти в майбутньому залежить від цих речей:

масштабованості протоколів L2;

нормативної ясності;

зручності використання.

Як нові європейські правила змінять криптосектор у світі

16 травня ЄС остаточно схвалив перше у світі всеосяжне зведення правил регулювання криптоактивів (MiCa). Відтак для використання криптовалют існує декілька правил:

фірми, які хочуть випускати, торгувати та захищати криптоактиви, токенізовані активи та стейблкоїни в блоці 27 країн, зобов'язані отримати ліцензію;

крім того, емітенти стейблкоїнів повинні тримати достатнє забезпечення у фізичних активах;

учасники ринку зобов’язані дотримуватися правил AML і впровадити механізм KYC;

з січня 2026 року постачальники послуг отримуватимуть імена відправників та одержувачів криптоактивів незалежно від суми переказу.

Сьогодні WhiteBIT об’єднує 3,5 млн зареєстрованих користувачів у всьому світі. Місія компанії — досягти масового впровадження технології блокчейн та розширити криптоспільноту, надаючи безпечну й просту у використанні платформу.