Криптовалюта станет очень популярной

Криптоинвестор Брайан Армстронг высказал мнение о продолжении тенденции популяризации токенов, в ответ на сообщение соучредителя проекта Goldfinch о том, что уровень принятия криптовалют растет.

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Мне неприятно слышать заявления о том, что за прошедшие 10 лет мы ничего не достигли. Якобы крипта – это сугубо спекулятивный сегмент. И хотя использование ЦА по-прежнему незаконно, я обращаюсь к регуляторам, попробуем что-то изменить,

– написал соучредитель "Goldfinch" Блэк Вест

Армстронг поддержал это мнение и спрогнозировал, сколько людей будет активно пользоваться криптовалютой.

Верно подмечено. Есть множество способов применения криптовалют помимо спекуляций. За прошедшую декаду количество пользователей в этом секторе выросло до 200-300 млн человек. Если эта тенденция сохранится, мы увидим 2-3 млрд пользователей через следующие 10 лет,

– объяснил он.

По его мнению, успех крипт в будущем зависит от этих вещей:

масштабируемости протоколов L2;

нормативной ясности;

удобства использования.

Как новые европейские правила изменят криптосектор в мире

16 мая ЕС окончательно одобрил первое в мире всеобъемлющее возведение правил регулирования криптоактивов (MiCa) Для использования криптовалют существует несколько правил:

фирмы, желающие выпускать, торговать и защищать криптоактивы, токенизированные активы и стейблкоины в блоке 27 стран, обязаны получить лицензию;

кроме того, эмитенты стейблкоинов должны содержать достаточное обеспечение в физических активах;

участники рынка обязаны соблюдать правила AML и внедрить механизм KYC;

с января 2026 г. поставщики услуг будут получать имена отправителей и получателей криптоактивов независимо от суммы перевода.

Сегодня WhiteBIT объединяет 3,5 млн зарегистрированных пользователей по всему миру. Миссия компании – достичь массового внедрения технологии блокчейн и расширить криптосообщество, предоставляя безопасную и простую в использовании платформу.