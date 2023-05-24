Почему эти криптовалюты так популярны

В тройку самых популярных криптовалют вошли Bitcoin, Ethereum и Tether – последним из которых заинтересовались самые успешные бизнесмены.

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Bitcoin

Он считается самой популярной криптовалютой среди всех существующих. Также на него приходится 42% общего показателя капитализации криптовалют. И оценивается он примерно в 2,2 трлн долларов. Также его популярность обусловлена возможностью рассчитаться им за любые услуги, например, купить квартиру, одежду, продукты и прочее.

Напомним! Периодически стоимость одного токена достигала 60 тысяч долларов, однако сейчас он стоит – 26 691 доллар.

Ethereum

Его ключевое преимущество состоит в использовании поддержки валюты специальным компьютерным алгоритмом. Он позволяет проводить все операции без влияния посторонних лиц и исключить фактор человеческой ошибки. С лета 2020 года эта валюта выросла в стоимости в десять раз и стоит сейчас 70 тысяч гривен за один токен.

Tether

Tether работает используя определенную фиатную валюту (доллар, евро и другие), в то время как биткоин и эфир используют блокчейн. Применение чужих децентрализованных систем позволяет людям пользоваться валютой по своему усмотрению. За ним сейчас активно наблюдают крупные игроки валютного рынка и прогнозируют его стремительный рост.

Где можно купить жилье за биткойны?

В Украине тоже приобретает популярности продаж недвижимости по криптовалюте. Однако сейчас ею пользуются частные продавцы, а застройщики еще опасаются. На рынке есть следующие предложения:

Киев, ЖК "Парковый город" (100 квадратов) – 45 биткойнов;

Львов, проспект Червоной Калины (200 квадратов) – 7,2 биткойна;

Село Вита-Почтовая, возле Киева (15 соток) – 10,8 биткойная;

Участок на Хмельнитчине (25 соток) – 0,45 биткойный.

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