Американцы могут платить благотворительные взносы биткойнами

Роберт Кеннеди-младший станет первым кандидатом в президенты, в истории США, который примет пожертвования на предвыборную кампанию в биткойнах.

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Это не в первый раз политик активно поддержал криптовалюту. Например, на одной из своих конференций он пообещал, что каждый человек будет иметь полный контроль над своими цифровыми активами, утверждая, что его администрация будет гарантировать гражданам конфиденциальность собственных кошельков и паролей, чтобы предотвратить вмешательство правительства. Также он осудил политику Байдена.

Криптовалюты, возглавляемые биткойнами, вместе с другими криптотехнологиями являются основным двигателем инноваций. Ошибкой правительства США является сдерживание индустрии и стимулирование инноваций в другом месте. Предложенный Байденом 30% налог на майнинг криптовалюты является плохой идеей,

– написал Кеннеди в своем Twitter.

Его беспокойство вызвано опасением, что налоговые меры могут привести к перемещению инноваций в другие страны.

Ситуация с криптовалютой в Украине

Оказалось, что в Украине больше используют криптовалюту чем во многих странах Европы и США. Об этом свидетельствуют и государственные инициативы по введению токенов в обычную жизнь украинцев.

В 2022 году в Украине насчитывалось более 6,5 млн. владельцев криптовалют, что составило 15,7% всего населения страны, рассказала Research Analyst криптовалютной биржи EXMO, Елена Бондаренко.

Во Вьетнаме этот показатель составляет 20,3% от всего населения.

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