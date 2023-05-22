Где в Украине купить криптовалюту

Украинцы могут покупать или обменивать криптовалюту несколько способов, в зависимости от индивидуальной потребности в определенных услугах. Среди них:

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Криптовалютные биржи

Это наиболее удобный и безопасный вариант для начинающих. На таких платформах в любое время суток можно осуществлять работу с виртуальными валютами, торговать ими, хранить в специальных кошельках и получать подробные инструкции от службы поддержки.

Пример такой биржи – WhiteBIT.

P2P-платформы

Это своеобразная доска объявлений, на которой можно торговать криптовалютой без посредников. Чтобы воспользоваться ею, нужно разместить объявление, в котором будет указано количество актива, цену, условия и метод оплаты, лимиты транзакций и маржу. Тогда токены "зависают" на депозите, пока обе стороны сделки не подтвердят транзакцию. Также на сайте есть рейтинг пользователей, что облегчает защиту от мошенников.

Пример такой доски – Bitcoin Global.

Онлайн-обменники

Это сервисы, на которых можно обменивать национальную валюту на крипту, виртуально, через банковские счета или даже наличными. На сайте можно не регистрироваться, только нужно разместить заявку об обмене и с лицом свяжется оператор для уточнения деталей.

Напомним! Особенностью сайтов по онлайн-обмену является лимит на максимально доступное количество активов. Большинство из них ограничиваются обменом в 0,1–0,3 биткойна (или иного актива). Однако все зависит от сайта, на котором вы хотите осуществить операцию.

Также существуют офлайн-обменники, действующие как обычные обменники валют. У них за наличные деньги можно приобрести крипту, однако в эквиваленте от 0,5 биткойна или другой популярной валюты.

Криптоматы

Это специальные терминалы, через которые можно покупать и продавать криптовалюты за наличные. Нужно только ввести деньги в банкомат и предоставить номер счета или отсканировать QR-код криптогаманца. Комиссия в криптоматах достаточно велика. до 20%.

Как норвежский студент разбогател, купив биткойнов на 27 долларов

Еще в 2009 году, когда студент Кристофер Кох писал свою диссертацию о криптошифровании данных, он заинтересовался виртуальными валютами.

Для эксперимента он купил 5 тысяч биткойнов, которые к тому времени стоили 27 долларов за каждую, и положил их на свой виртуальный кошелек. Только в 2013 году он упомянул об этой покупке, как раз тогда, когда эта валюта стоила 266 долларов за биткойн.

Не прилагая усилий, он обнаружил, что теперь на его балансе 886 000 долларов, часть из которых он потратил на трехкомнатную квартиру в респектабельном районе Тойен столицы Норвегии Осло.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.