Где в Украине можно рассчитаться токенами

В первую очередь рассчитаться биткойнами можно в разных онлайн-магазинах. Например, можно воспользоваться следующими сайтами:

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Bitboard.trade. – это аналог "Авито" на котором можно приобрести множество разнообразных товаров по крипте. Все операции производятся анонимно, что обеспечивает надежную защиту от мошенников;

– это аналог "Авито" на котором можно приобрести множество разнообразных товаров по крипте. Все операции производятся анонимно, что обеспечивает надежную защиту от мошенников; Mybro.com.ua. – здесь можно приобрести электроскутеры, электровелосипеды или электробайки и экипировку и разные комплектующие;

– здесь можно приобрести электроскутеры, электровелосипеды или электробайки и экипировку и разные комплектующие; Eshisha.com.ua. – магазин, продающий электронные сигареты, вейпы и различные комплектующие;

– магазин, продающий электронные сигареты, вейпы и различные комплектующие; 12v.ua. – интернет-магазин с большим ассортиментом аккумуляторов для автомобилей, мотоциклов, грузовиков, спецтехники;

– интернет-магазин с большим ассортиментом аккумуляторов для автомобилей, мотоциклов, грузовиков, спецтехники; Mebexpress.com . – магазин продает мягкую мебель (кровати, матрасы) и принимает только биткойны;

. – магазин продает мягкую мебель (кровати, матрасы) и принимает только биткойны; Sport-star.kiev.ua. – спортзал, где можно купить абонемент по криптовалюте.

Также на крипту можно купить одежду и аксессуары:

Sumochki.in.ua. – здесь можно купить сумочки и аксессуары не только за биткойны, но и за другие виртуальные монеты;

– здесь можно купить сумочки и аксессуары не только за биткойны, но и за другие виртуальные монеты; Rechi.ua. – магазин одежды, украшений и обуви;

– магазин одежды, украшений и обуви; Dubhumans.com. – здесь продают свитшоты и футболки.

Как рассчитаться токенами за еду

Если вы пришли в заведение, которое принимает оплату криптовалютой, вам нужно предупредить об этом официанта, когда будете делать заказ. Тогда он будет рассчитывать стоимость вашего обеда в электронном эквиваленте.

Впоследствии вам принесут чек с QR-кодом, по которому вы платите, после чего менеджер сразу переводит все на банковский счет компании в виде фиатной валюты.

Где можно купить жилье за биткойны?

В Украине тоже приобретает популярности продаж недвижимости по криптовалюте. Однако сейчас ею пользуются частные продавцы, а застройщики еще опасаются. На рынке есть следующие предложения:

Киев, ЖК "Парковый город" (100 квадратов) – 45 биткойнов;

Львов, проспект Червоной Калины (200 квадратов) – 7,2 биткойна;

Село Вита-Почтовая, возле Киева (15 соток) – 10,8 биткойная;

Участок на Хмельнитчине (25 соток) – 0,45 биткойный.

WhiteBIT соблюдает стандарты Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). С помощью системы проверки адресов (AML) биржа подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса кошельков, из которых клиенты осуществляют транзакции. Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить любой адрес на причастность к незаконной деятельности AML-сервисе биржи.