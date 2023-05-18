Где в Украине можно рассчитаться токенами
В первую очередь рассчитаться биткойнами можно в разных онлайн-магазинах. Например, можно воспользоваться следующими сайтами:
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- Bitboard.trade. – это аналог "Авито" на котором можно приобрести множество разнообразных товаров по крипте. Все операции производятся анонимно, что обеспечивает надежную защиту от мошенников;
- Mybro.com.ua. – здесь можно приобрести электроскутеры, электровелосипеды или электробайки и экипировку и разные комплектующие;
- Eshisha.com.ua. – магазин, продающий электронные сигареты, вейпы и различные комплектующие;
- 12v.ua. – интернет-магазин с большим ассортиментом аккумуляторов для автомобилей, мотоциклов, грузовиков, спецтехники;
- Mebexpress.com. – магазин продает мягкую мебель (кровати, матрасы) и принимает только биткойны;
- Sport-star.kiev.ua. – спортзал, где можно купить абонемент по криптовалюте.
Также на крипту можно купить одежду и аксессуары:
- Sumochki.in.ua. – здесь можно купить сумочки и аксессуары не только за биткойны, но и за другие виртуальные монеты;
- Rechi.ua. – магазин одежды, украшений и обуви;
- Dubhumans.com. – здесь продают свитшоты и футболки.
Как рассчитаться токенами за еду
Если вы пришли в заведение, которое принимает оплату криптовалютой, вам нужно предупредить об этом официанта, когда будете делать заказ. Тогда он будет рассчитывать стоимость вашего обеда в электронном эквиваленте.
Впоследствии вам принесут чек с QR-кодом, по которому вы платите, после чего менеджер сразу переводит все на банковский счет компании в виде фиатной валюты.
Где можно купить жилье за биткойны?
В Украине тоже приобретает популярности продаж недвижимости по криптовалюте. Однако сейчас ею пользуются частные продавцы, а застройщики еще опасаются. На рынке есть следующие предложения:
- Киев, ЖК "Парковый город" (100 квадратов) – 45 биткойнов;
- Львов, проспект Червоной Калины (200 квадратов) – 7,2 биткойна;
- Село Вита-Почтовая, возле Киева (15 соток) – 10,8 биткойная;
- Участок на Хмельнитчине (25 соток) – 0,45 биткойный.